Princeton Police blotter

The Collin County Sheriff’s Office has released the Princeton Police Department blotter for May 3 – May 9. Calls for security watches, building checks, school resource officer checks, traffic stops and traffic enforcement areas have been omitted.

May 2

01:16, Susp. person, 520 S. 2nd St.

01:53, Reck. drvr., E. Hwy. 380 / S. Bridgefarmer Rd.

02:27, Aud. alarm, 911 Quartz Trl.

02:29, Aud. alarm, 300 – 16 W. Princeton Dr.

02:56, Aud. alarm, 820 E. Princeton Dr.

03:08, Susp. veh., 830 E. Princeton Dr.

04:38, Aud. alarm, 123 W. Princeton Dr.

07:51, Susp. person, Monte Carlo Blvd. / Riviera Dr.

08:41, Citizen contact, Beauchamp Blvd. / Monte Carlo.

09:10, Welfare check, 431 Palermo Ct.

09:51, Welfare check, 4129 FM 1377

10:40, Speeding, E. University Dr. / CR 337

10:41, Agency asst., 1000 E. Princeton Dr.

11:30, Major acdt., E. Princeton Dr. / S. 2nd St.

12:30, Reck. drvr., Monte Carlo Blvd. / Florence Dr.

12:42, Motor. asst., court of Pompei / Florence Dr.

15:29, Minor acdt., W. Princeton Dr. / Yorkshire St.

16:33, Juv. pblm., 306 Main St.

18:30, Docu. purposes, 238 Silver Leaf

18:41, Fight, E. Hwy. 380 / CR 492

18:52, Juv. pblm., 500 W. College St.

19:34, Docu. purposes, 1529 N. 6th St.

19:41, Follow up invest., 701 W. Princeton Dr.

19:43, Veh. dist., 517 Oxford Loop

21:23, Docu. purposes, 1109 Grace Dr.

22:02, Agency asst., 300 – 16 W. Princeton Dr.

22:05, Agency asst., 893 E. Princeton Dr.

22:36, Agency asst., Myrick Ln. / S. Bridgefarmer Rd.

22:55, Rd. hazard, 520 S. 2nd St.

23:16, Agency asst., 1806 W. Audie Murphy Pkwy.

23:26, Welfare check, 418 Stone Creek Dr.

May 3

00:42, First resp., 1026 Churchill Dr.

01:55, Susp. circ., 122 Avalon Dr.

03:23, Aud. alarm, 837 W. Princeton Dr.

05:19, Minor acdt., W. Princeton Dr. / Meadow Tr.

05:43, Follow up invest., 1529 N. 6th St.

08:29, Dist., 1301 Jasper Xing

08:37, Parking viol., 1000 E. Princeton Dr.

08:51, Susp. veh., 2017 Meadow View Dr.

09:52, Follow up invest., 1301 Jasper Xing

10:07, Follow up invest., 5510 E. Hwy. 380

11:50, Arrest, 1591 Twin Hills Way

12:14, Theft just occurred, 701 W. Princeton Dr.

12:35, Parking viol., 301 Panther Pkwy.

12:52, Susp. person, 2073 Meadow Park Dr.

13:12, Docu. purposes, 306 Main St.

15:32, Fight, Forest Meadow Dr. / Meadow Creek Dr.

16:18, Follow up invest., 701 W. Princeton Dr.

16:23, Juv. pblm., 3717 E. University Dr.

17:05, Reck. drvr., W. Princeton Dr. / Tickey Dr.

18:02, Threat, 101 Prairie Creek Cir.

18:38, Susp. veh., N. 3rd St. / E. College Ave.

18:42, Agency asst., E. Hwy. 380 / Bridgefarmer Rd.

19:55, Arrest, W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

20:02, Susp. circ., 301 Panther Pkwy.

20:33, Theft, 701 W. Princeton Dr.

21:05, Noise dist., Twin Hills Way / Old Harbor Way

21:32, Noise dist., 1700 Twin Hills Way

22:12, Rd. hazard, 1400 Longneck Rd.

22:42, Rd. hazard, E. Princeton Dr. / S. 2nd St.

23:59, Agency asst., 400 – 4 Raymond St.

May 4

00:44, Noise dist., 510 E. Hazelwood St.

00:49, First resp., 810 Dalton Dr.

00:55, Noise dist., 912 Park Place Ridge

02:13, Follow up invest., 4300 Community Ave.

02:28, Susp. veh., 10500 E. Hwy. 380

07:12, Follow up invest., 1613 Sorghum Dr.

07:34, Follow up invest., W. Princeton Dr. / Beauchamp Blvd.

09:55, Susp. circ., FM 1377 / CR 463

10:36, Rd. hazard, E. Princeton Dr. / CR 458

11:08, Reck. drvr., E. University Dr. / Bridgefarmer Rd.

12:06, Follow up invest., 1301 Jasper Xing

12:38, Docu. purposes, 305 Peach Tree Ln.

13:33, Mental subject, 1112 Caroline Dr.

15:31, Aud. alarm, 1709 Mercer Ln.

15:52, Citizen contact, 1706 De Berry

16:56, Veh. dist., Prairie Creek Dr. / W. College Ave.

18:01, Agency asst., W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

19:28, Veh. dist., 500 W. College St.

19:30, Aud. alarm, 1703 Hot Springs Way

19:54, Susp. veh., 1009 Meadow Green Ct.

21:19, Dist., 1223 Juniper Dr.

23:21, Agency asst., 1802 Princeton Ave.

23:35, Theft just occurred, 701 W. Princeton Dr. May 5

00:42, Susp. veh., 1306 N. 6 St.

01:04, Susp. veh., 627 Calm Water Cv.

02:33, Agency asst., CR 404 / E. University Dr.

08:08, Aud. alarm, 206 Harvard Dr.

11:17, Arrest, 1810 Pilot Point Way

11:38, Susp. circ., 114 N. 2nd St.

12:07, Follow up invest., 114 N. 2nd St.

12:07, Motor. asst., 701 W. Princeton Dr.

12:24, Aud. alarm, 916 Opal Path

13:48, Civil pblm., 1810 Pilot Point Way

15:20, Arrest, E. Monte Carlo Blvd / N. 4th St.

16:19, Susp. person, 1630 Blackburn Way

17:18, Reck. drvr., E. Hwy. 380 / S. Bridgefarmer Rd.

17:23, Follow up invest., 306 Main St.

18:50, Citizen contact, 1700 Park Trails Blvd.

18:57, Susp. circ., 1700 Blackburn Way

19:02, Civil pblm., 1002 Meadow Side Dr.

19:54, Fight, 1300 N. 3rd St.

20:41, Agency asst., 610 McKinney St.

20:44, Susp. circ., 514 Creekside

21:04, Agency asst., E. Princeton Dr. / Island Way

21:33, Welfare check, 201 Harvard Dr.

23:28, Agency asst., 1490 Princeton Oaks Dr.

May 6

00:09, Susp. veh., 106 Dogwood Ave.

01:05, Agency asst., E. University Dr. / Bridgefarmer Rd.

05:02, Aud. alarm, 2452 FM 3364

05:48, Aud. alarm, 501 – 100 E. Princeton Dr.

07:14, Agency asst., E. University Dr. / CR 330

10:05, Juv. pblm., 600 Mabel Ave.

10:42, First resp., 306 Main St.

10:43, Found prop. child, 516 McKinney Ave.

11:28, Narc. invest., 300 – 11 W. Princeton Dr.

11:35, Fight, 301 Panther Pkwy.

12:43, Theft, 2452 FM 3364

12:52, Susp. person, 2300 FM 982

13:40, Follow up invest., FM 982 / CR 1219

14:08, Agency asst., 2214 CR 463

14:54, Regist. sex ofdr. check, 306 Main St.

15:45, Parking viol., 2101 Forest Meadow Dr.

16:43, Found prop., 2057 Shady Glen Tr.

17:00, Major acdt., E. Princeton Dr. / S. 2nd St.

18:14, Minor acdt., E. Princeton Dr. / S. 2nd St.

19:16, Susp. person, 901 E. Princeton Dr.

19:43, Arrest, S. 2nd St. / E. Hazelwood St.

19:49, Missing child, 2112 Shady Glen Tr.

19:58, Susp. veh., 2101 Forest Meadow Dr.

20:47, Docu. purposes, 2508 Greenfield Acres

22:25, Noise dist., 1716 Twin Hills Way

22:51, Found prop., 311 E. Princeton Dr.

23:07, Susp. person, 6 St. / Oak St.

May 7

03:28, Dist., 520 – 7 S. 2nd St.

03:31, Firearm cmpl., 133 S. 4th St.

06:19, Motor. asst., W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

06:44, Road rage, W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

07:07, Citizen contact, 306 Main St.

07:09, Citizen contact, 306 Main St.

09:44, Arrest, 908 Town Square

09:47, Susp. person, 520 S. 2nd St.

11:10, Citizen contact, 1000 E. Princeton Dr.

11:24, Juv. pblm., W. Princeton Dr. / Waterview Dr.

14:33, Found prop., E. Princeton Dr. / Island Way

15:05, Reck. drvr., W. Princeton Dr. / Beauchamp Blvd.

15:22, Missing person, 1000 E. Princeton Dr.

17:16, Follow up invest., 306 Main St.

18:15, Susp. veh., McKinney Ave. / N. 4th St.

18:18, Follow up invest., 908 Town Square

18:53, Agency asst., 3750 FM 982

19:33, Major acdt., W. Princeton Dr. / Quail Ln.

20:20, Hit and run major acdt., W. Princeton Dr. / Cypress Bend Dr.

20:47, Susp. person, 1111 Augustin Dr.

21:34, Juv. pblm., 715 N. 4th St.

22:28, Agency asst., E. Monte Carlo Blvd. / FM 75

23:10, Follow up invest., W. Princeton Dr. / Cypress Bend Dr.

May 8

00:56, Susp. person, 103 W. Princeton Dr.

02:50, Susp. veh., 520 – 6 S. 2nd St.

06:41, Reck. drvr., E. University Dr. / FM 1827

09:03, Follow up invest., 306 Main St.

09:53, Parking viol., 1000 E. Princeton Dr.

10:07, Citizen contact, 306 Main St.

11:35, Aud. alarm, 1104 Cedar Hollow Dr.

11:35, Trash, 900 Emerald Dr.

13:55, Agency asst., 300 – 15b W. Princeton Dr.

14:19, Reck. drvr., E. University Dr. / Forest Grove South

14:42, Aband. veh., 1817 Meadow Crest Dr.

14:46, Follow up invest., 306 Main St.

15:45, Burg., 1101 Nickel St.

15:59, Dom. dist., 1309 Soap Tree Dr.

18:10, Noise dist., 520 – 26 S. 2nd St.

19:26, Rd. hazard, 701 W. Princeton Dr.

20:14, Aud. alarm, 201 – 105 E. Princeton Dr.

21:37, Theft just occurred, 701 W. Princeton Dr.

21:54, Down powerline, 1007 Forest Meadow Ct.

23:52, Follow up invest., 701 W. Princeton Dr.

May 9

00:24, Dist., 520 – 27 S. 2nd St.

01:19, Susp. person, 404 McKinney Ave.

02:23, Susp. person, 4 St / Mckinney Ave.

02:35, Susp. circ., 8080 CR 398

02:46, Susp. veh., CR 400 / CR 447

03:54, Susp. veh., 600 W. Princeton Dr.

05:34, Aud. alarm, 705 E. Princeton Dr.

06:01, Aud. alarm, 790 E. Princeton Dr.

09:22, Id theft, 1000 E. Princeton Dr.

11:10, DWI, 700 W. Princeton Dr.

11:43, Citizen contact, FM 1377 / N. 6th St

11:55, Arrest, 1000 E. Princeton Dr.

12:31, Motor. asst., E. Monte Carlo Blvd. / N. 6th St.

12:57, Agency asst., E. Princeton Dr. / Calm Water Cv.

13:14, Agency asst., W. Princeton Dr. / Princeton Meadows Blvd.

14:14, 911 hangup, 1125 N. 6th St.

15:17, Citizen contact, Quartz Trl. / Riverstone Trl.

15:36, Aud. alarm, 101 Island Way

16:01, Aud. alarm, 1417 Riviera Dr.

16:28, Arrest, Cherry Dr. / 4 St.

16:49, Hit and run minor acdt., 2111 Florence Dr.

17:08, Major acdt., 135 Meadow Crest Dr.

17:55, Citizen contact, 306 Main St

18:19, Attempt. suicide, address omitted

20:24, Dom. dist., 1901 Hot Springs Way

20:26, Citizen contact, 306 Main St.

20:37, Citizen contact, 8906 Tumble Weed Trl.

20:53, Motor. asst., E. Princeton Dr ./ CR 457

21:44, Dom. dist., 1901 Hot Springs Way

22:17, Arrest, 1200 Onyx Ln.

22:28, Welfare check, 103 W. Princeton Dr.

22:53, Arrest, W. Princeton Dr. / Waterview Dr.

