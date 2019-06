Princeton Police blotter now available

The Collin County Sheriff’s Office has released the Princeton Police Department blotter for May 10 – May 16. Calls for security watches, building checks, school resource officer checks, traffic stops and traffic enforcement areas have been omitted.

May 10

02:15, Open door, 1006 Riverstone Trl.

05:01, Aud. alarm, 670 – 400 W. Princeton Dr.

07:38, Unknown call for ofcr., 301 Panther Pkwy.

08:13, Citizen contact, 700 Bois D’arc Ave.

08:42, Theft, 306 Main St.

10:23, Fraud report, 1000 E. Princeton Dr.

11:04, Minor acdt., W. University Dr. / N. Waddill St.

11:34, Arrest, 600 Mabel Ave.

12:35, Attempt. suicide, address omitted

12:59, Follow up invest., 1000 E. Princeton Dr.

13:15, Docu. purposes, 306 Main St.

13:25, Citizen contact, W. Princeton Dr. / Waterview Dr.

15:11, Minor acdt., W. Princeton Dr. / Tickey Dr.

15:58, Civil Service, 8765 – 401 Stockard Drive

15:58, First resp., 700 Bois D’arc Ave.

16:51, Docu. purposes, 306 Main St.

17:48, Reck. drvr., E. Hwy. 380 / Cottrell Ln.

17:57, Runaway report, 802 Park Place Ridge

18:56, Susp. circ., Meadow Wood Ln / Princeton Meadows Blvd

19:37, Susp. circ., 103 W Princeton Dr

19:44, Agency asst., 1708 Blackburn Way

20:35, Citizen contact, 1000 E Princeton Dr

21:07, First resp., 518 Creekside

22:01, Minor acdt., 701 W. Princeton Dr.

23:14, Docu. purposes, 802 Park Place Ridge

May 11

00:08, Susp. person, 218 Creek Wood Dr.

10:02, Speeding, Princeton Meadows Blvd. / Princeton Dr.

10:14, Docu. purposes, 701 W. Princeton Dr.

10:43, Asslt., 601 W. Princeton Dr.

11:42, Dist., 705 E. Princeton Dr.

12:04, First resp., 165 – 35 S. 4th St.

12:19, Asslt., 149 Briar Grove Dr.

12:22, Animal cmpl., 204 E. Willow Ln.

13:37, Rd. hazard, 610 W. Princeton Dr.

13:40, Follow up invest., 601 W. Princeton Dr.

13:44, Follow up invest., 601 W. Princeton Dr.

14:28, Citizen contact, Cypress Bend

16:05, Firearm cmpl., Park Place Ridge / Parkway Tr.

18:39, Arrest, W. Princeton Dr. / Princeton Oaks Dr.

18:45, Aband. veh., 217 Yorkshire St.

19:07, Arrest, W. Princeton Dr. / Beauchamp Blvd.

19:31, Child neglect, address omitted

20:16, Arrest, 228 Cottonwood Dr.

21:24, Noise dist., 512 Jefferson Ave.

23:02, Susp. veh., 1800 Hot Springs Way

23:30, Welfare check, 1415 Meadow Crest Dr.

23:39, First resp., 410 Stone Creek Dr.

May 12

01:42, Agency asst., 300 Overland Dr.

04:20, Vandal. report, 918 Prairie Creek Dr.

08:33, Motor. asst., Quartz Trl. / Riverstone Trl.

11:25, Threat, 1213 Antoinette Dr.

12:08, Civil pblm., 309 Cedar Creek Dr.

12:36, Aud. alarm, 1905 Prairie View Dr.

13:09, Aband. veh., 1817 Meadow Crest Dr.

13:28, Agency asst., 4825 E. University Dr.

13:46, Threat, 1702 Pilot Point Way

13:48, Reck. drvr., Monte Carlo Blvd. / Longneck Rd.

13:49, Rd. hazard, E. FM 1827 / FM 75

14:49, Shoplifting, 701 W. Princeton Dr.

15:28, Veh. dist., 500 W. College St.

16:27, Arrest, W. Princeton Dr. / Meadow Tr.

17:57, Follow up invest., 322 Cedar Creek Dr.

20:30, Reck. drvr., E. University Dr. / FM 1827

21:20, First resp., 217 – 32 Yorkshire St.

21:40, Agency asst., Cypress Bend Dr. / Princeton Dr.

22:26, Susp. veh., 701 W. Princeton Dr.

22:27, Agency asst., 2588 CR 901

22:58, Aud. alarm, 300 – 16 W. Princeton Dr.

May 13

00:56, Arrest, 500 E. Hazelwood St.

03:22, Follow up invest., 105 E. Princeton Dr.

04:04, Agency asst., 1000 E. Princeton Dr.

05:09, Aud. alarm, 2452 FM 3364

05:32, Susp. circ., 309 Cedar Creek Dr.

06:27, Parking viol., 1300 Riviera Dr.

07:59, Road rage, E. Audie Murphy Pkwy. / Hunt County Line

08:50, Citizen contact, 306 Main St.

10:25, Arrest, Yorkshire St. / E. Princeton Dr.

10:45, Theft, 306 Main St.

11:01, Susp. circ., 408 E. Princeton Dr.

11:50, Welfare check, 1114 Rainier Dr.

11:54, Docu. purposes, 1810 Pilot Point Way

12:34, Arrest, 2452 FM 3364

13:46, Minor acdt., Longneck Rd. / W. Willow Ln.

14:46, Deliver emer. message, 1208 Bellevue Dr.

15:15, Aud. alarm, 215 Creek Wood Dr.

15:30, Aud. alarm, 215 Creek Wood Dr.

15:47, Follow up invest., 701 W. Princeton Dr.

16:09, Regist. sex. ofdr. check, 306 Main St.

16:18, Burg, 500 – 126 E Hazelwood St

17:02, Follow up invest., 306 Main St.

18:45, Follow up invest., 1208 Bellevue Dr.

19:12, Minor acdt., E. Princeton Dr. / Yorkshire St.

20:33, Motor. asst., 700 W. Princeton Dr.

20:35, Parking viol., Cypress Bend Dr. / Juniper Dr.

22:07, Susp. veh., 404 McKinney Ave.

May 14

00:27, Susp. circ., 901 N. 4th St.

01:06, Animal cmpl., 401 N. 2nd St.

01:07, Agency asst., 893 E. Princeton Dr.

06:48, Reck. drvr., E. Princeton Dr. / N. 4th St.

08:07, Rd. hazard, N. 2nd St. / E. Hwy. 380

08:36, Aud. alarm, 1809 Arbordale Way

08:40, Locked veh., 1000 E. Princeton Dr.

09:25, Citizen contact, 306 Main St.

11:18, Susp. person, 217 W. Willow Ln.

12:39, Parking viol., 1000 E. Princeton Dr.

16:21, Welfare check, 1002 Meadow Side Dr.

17:31, Juv. pblm., Main St. / N. 4th St.

18:32, Motor. asst., W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

18:36, Burg., 813 E. College St.

18:47, Major acdt., W. Princeton Dr. / Waterview Dr.

19:45, Parking viol., 833 Park Place Ridge

19:57, Follow up invest., 813 E. College St.

20:11, Arrest, FM 1377 / N. 6th St.

20:33, Aud. alarm, 408 E. Princeton Dr.

21:10, Rd. hazard, W. Princeton Dr. / Beauchamp Blvd.

21:34, Dist., 1218 Lombardy Dr.

23:23, Suicide threat, address omitted

May 15

06:48, Aud. alarm, 590 W. Princeton Dr.

08:48, Reck. drvr., W. Audie Murphy Pkwy. / CR 557

09:00, Agency asst., 602 Murchison St.

15:12, Susp. circ., 1000 E. Princeton Dr.

16:50, Narc. invest., 814 Park Place Ridge

18:38, Agency asst., 500 W. College St.

20:33, Burg., 1239 Juniper Dr.

20:41, Aud. alarm, 670 – 200 W. Princeton Dr.

21:09, Susp. circ., 1005 E. McKinney St.

21:17, Aud. alarm, 408 E. Princeton Dr.

21:43, Citizen contact, N. 4th St. / Main St.

23:05, Noise dist., 1234 Angelina Dr.

May 16

00:50, First resp., 929 Meadow Tr.

01:11, Agency asst., W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

01:23, Agency asst., E. Princeton Dr. / S. 4th St.

01:47, Motor. asst., E. Princeton Dr. / CR 457

02:12, Agency asst., E. Princeton Dr. / Twin Groves Park Rd.

03:10, Civil pblm., 1210 Bellevue Dr.

03:41, Citizen contact, N. 2nd St. / E. Hwy. 380

06:30, Susp. veh., 155 Prairie Creek Cir.

07:14, Motor. asst., E. Princeton Dr. / Twin Groves Park Rd.

07:18, Major acdt., Longneck Rd. / Monte Carlo Blvd.

07:36, Motor. asst., N. 4th St. / E. College Ave.

10:10, Follow up invest., 306 Main St.

11:01, Theft, 701 W. Princeton Dr.

12:29, Dom. dist., 827 Park Place Ridge

13:35, Minor acdt., S. 2nd St. / E. Princeton Dr.

14:32, Dist., 2452 FM 3364

15:22, Susp. circ., 229 Creek Wood Dr.

16:41, Aud. alarm, 601 Meadow Wood Ln.

17:25, Citizen contact, 306 Main St.

17:58, Aud. alarm, 1208 Sage Dr.

18:17, Theft, 223 N. 2nd St.

18:22, Aud. alarm, 1969 De Berry Ln.

19:07, Theft, 1407 Chrome St.

19:20, Agency asst., 4832 E. Hwy. 380

19:21, Follow up invest., 229 Creek Wood Dr.

20:44, Follow up invest., 1901 Hot Springs Way

21:16, Noise dist.,440 Genoa Ct.

21:53, Susp. circ., 1300 Riviera Dr.

22:24, Hit and run minor, 125 Prairie View Dr.

23:16, Susp. person, Monte Carlo Blvd. / Arbordale Way

23:45, Susp. veh., 10500 E. Hwy. 380

For more information like this subscribe in print or online.