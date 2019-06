Princeton Police blotter released

The Collin County Sheriff’s Office has released the Princeton Police Department blotter for June 7 – June 13. Calls for security watches, building checks, school resource officer checks, traffic stops and traffic enforcement areas have been omitted.

June 7

01:56, Open door, 2117 Victoria

02:00, Susp. circ., 500 W. College St.

02:17, Susp. veh., W. Princeton Dr. / Cypress Bend Dr.

05:02, Aud. alarm, 123 W. Princeton Dr.

06:19, Road rage, 701 W. Princeton Dr.

09:32, Welfare check, 1528 Monte Carlo Blvd.

11:04, First resp., 1489 Nature Way

11:43, Reck. drvr., E. Hwy. 380 / Woodcreek Dr.

11:52, Fraud report, 306 Main St.

12:59, Susp. circ., 893 E. Princeton Dr.

13:14, Dom. dist., 510 E. Hazelwood St.

14:06, Found prop., 123 W. Princeton Dr.

14:26, Major acdt., W. Princeton Dr. / Beauchamp Blvd.

15:43, Major acdt., FM 75 / E. Monte Carlo Blvd.

15:57, Civil pblm., 329 Cedar Creek Dr.

17:13, Civil pblm., 714 E. Princeton Dr.

17:46, Dist., 128 Driftwood Cir.

17:53, Theft, 1120 Bellevue Dr.

19:14, Susp. veh., 1490 Princeton Oaks Dr.

19:31, Follow up invest., 1111 N. 6th St.

20:02, Agency asst., 306 Main St.

20:03, Reck. drvr., W. Princeton Dr. / Beauchamp Blvd.

20:06, Parking viol., Cypress Bend Dr. / Princeton Dr.

20:19, Follow up invest., 1213 Sage Dr.

20:31, Motor. asst., Monte Carlo Blvd. / Riverstone Trl.

20:55, Panic alarm, 605 Rustic Meadows

22:41, Agency asst., 10500 E. Hwy. 380

23:14, Odor invest., 301 Rock Ct.

June 8

00:21, Agency asst., E. Princeton Dr. / Twin Groves Park Rd.

00:46, Susp. veh., 5454 E. Hwy. 380

00:53, Agency asst., E. Princeton Dr. / Twin Groves Park Rd.

02:06, Dom. dist., 1710 Park Trails Blvd.

02:10, Aud. alarm, 601 Meadow Wood Ln.

02:57, Susp. veh., 701 W. Princeton Dr.

04:01, Susp. veh., 500 W. College St.

06:58, Susp. circ., 2044 Meadow View Dr.

08:04, Parking viol., 329 Cedar Creek Dr.

11:37, Civil pblm., 902 Amber St.

11:43, Rd. hazard, Longneck Rd. / Monte Carlo Blvd.

11:58, First resp., 1502 Coral Ln.

11:59, Welfare check, 1214 Antoinette Dr.

12:11, Parking viol., 1202 Antoinette Dr.

12:27, Animal cruelty, 701 W. Princeton Dr.

12:53, Parking viol., Riviera Dr. / Roman Dr.

13:17, Theft, 4694 CR 1078

13:24, Arrest, 1490 Princeton Oaks Dr.

14:06, Arrest, Soap Tree Dr. / Tamarack Dr.

15:18, Aud. alarm, 2101 Forest Meadow Dr.

15:52, Susp. circ., 701 W. Princeton Dr.

18:31, Motor. asst., W. Princeton Dr. / Cypress Bend Dr.

18:36, Hit and run minor acdt., 2028 Meadow Park Dr.

18:44, Dist., 700 W. Princeton Dr.

19:08, Fraud report, 701 W. Princeton Dr.

20:47, Parking viol., 701 W. Princeton Dr.

20:54, Citizen contact, 306 Main St.

21:57, Arrest, E. Second St. / Main St.

23:20, Agency asst., CR 407 / Songbird Ln.

June 9

00:25, Citizen contact, Riviera Dr. / Monte Carlo Blvd.

02:28, Arrest, 708 Parkplace Ridge

03:57, Theft, 105 E. Princeton Dr.

06:21, Aud. alarm, 590 W. Princeton Dr.

07:07, Rd. hazard, W. Princeton Dr. / Creekview Dr.

10:49, Loose lvst., CR 451 / Ty Ln.

11:08, Reck. drvr., E. University Dr. / Bridgefarmer Rd.

14:09, Follow up invest., 306 Main St.

14:31, Docu. purposes, 1208 Angelina Dr.

15:27, Rd. hazard, Cypress Bend Dr. / Sabine Dr.

15:35, Agency asst., 200 E. Princeton Dr.

15:58, Arrest, 701 W. Princeton Dr.

15:59, Agency asst., 1000 E. Princeton Dr.

16:45, Susp. veh., 255 E. Monte Carlo Blvd.

18:31, Follow up invest., 708 Park Place Ridge

18:36, Citizen contact, E. College Ave. / Dye Blvd.

18:39, Dom. dist., 1218 Lombardy Dr.

18:51, Fraud report, 408 E. Princeton Dr.

19:02, Panic alarm, 605 Rustic Meadows

19:11, Susp. veh., Monte Carlo Blvd. / Churchill Dr.

19:18, Aband. veh., 2017 Meadow View Dr.

19:53, Juv. pblm., 1003 Cedar Hollow Dr.

21:09, Agency asst., S. Hwy. 78 / Farmersville Pkwy.

21:19, Unknown call for ofcr., 105 E. Princeton Dr.

22:04, Susp. person, 520 S. 2nd St.

23:48, Reck. drvr., CR 458 / E. Princeton Dr.

June 10

06:17, Aud. alarm, 501 – 100a E. Princeton Dr.

06:59, Aud. alarm, 1609 Mercer Ln.

07:24, Docu. purposes, 306 Main St.

10:52, Susp. veh., 500 Creekside

11:02, Arrest, Deberry / Victoria

11:14, Animal cmpl., 217 Yorkshire St.

13:03, Susp. person, W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

14:31, Dist., N. 4th St. / Cherry Dr.

15:01, Follow up invest., 701 W. Princeton Dr.

15:38, Arrest, 105 E. Princeton Dr.

17:29, Susp. person, W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

18:39, Citizen contact, Monte Carlo Blvd ./ Onyx Way

18:43, Arrest, W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

21:40, Dom. dist., 1111 Nickel St.

22:20, Agency asst., 404 McKinney Ave.

23:07, Dist., 1960 De Berry Ln.

23:08, Susp. person, Kenai St. / Twin Hills Way

23:17, Loose lvst., CR 458 / E. College Ave.

June 11

00:20, Reck. drvr., W. Princeton Dr. / Beauchamp Blvd.

00:37, Loose lvst., CR 458 / E. College Ave.

01:16, Aud. alarm, 590 W. Princeton Dr.

06:58, First resp., 218 Creek Wood Dr.

09:18, Structure fire, 1122 N. 6th St.

11:07, Theft, 404 McKinney Ave.

11:08, Reck. drvr., W. Princeton Dr. / Beauchamp Blvd.

13:34, Citizen contact, S. 2nd St. / E. Hazelwood St.

14:05, Arrest, 590 W. Princeton Dr.

14:54, First resp., 165 – 10 S. 4th St.

15:11, Susp. veh., 1202 Meadow Wood Ct.

15:35, Found prop., Yorkshire St. / Jefferson Ave.

16:04, Welfare check, E. Princeton Dr. / N. 4th St.

16:44, Asslt., 1112 Caroline Dr.

16:46, Reck. drvr., FM 75 / E. Monte Carlo Blvd.

17:45, Motor. asst., 701 W. Princeton Dr.

18:03, Veh. dist., 730 Prairie Creek Dr.

19:50, .Vandal. just occurred, 1400 Meadow

Creek Dr

20:52, Follow up invest., 1400 Meadow Creek Dr.

21:06, Motor. asst., 701 W. Princeton Dr.

22:01, Aud. alarm, 621 E. Princeton Dr.

June 12

12:22, Minor acdt., Yorkshire St. / W. Princeton Dr.

12:42, Susp. circ., 121 N. 4th St.

13:53, Follow up invest., 165 S. 4th St.

15:29, Aud. alarm, 601 W. Princeton Dr.

15:56, Vandalism, 1028 Churchill Dr.

16:10, Follow up invest., 1000 E. Princeton Dr.

17:07, Tresp., 318 E. Hazelwood St.

17:23, Reck. drvr., E. Hwy. 380 / Cypress Bend Dr.

17:50, Suicide threat, address omitted

18:54, Civil pblm., 925 Meadow Tr.

21:08, First resp., 205 Yale Ct.

21:59, Firearm cmpl., 1702 Pilot Point Way

22:12, Vandal. just occurred, 805 E. College St.

23:16, Noise dist., 900 Parkplace Ridge

23:30, Noise dist., 3004 Hidden Meadow Ln.

23:35, Arrest, N. 2nd St. / E. Brown St.

June 13

02:04, Open door, 805 Rustic Meadows

03:15, Susp. veh., Quail Ln. / Collin Cir.

04:02, Aud. alarm, 2861 E. University Dr.

05:03, Mental subject, 1310 Meadow Creek Ct.

08:42, Docu. purposes, 808 Park Place Ridge

09:31, Vandalism, 1805 Hot Springs Way

10:51, Susp. person, 1740 Twin Hills Way

12:42, Minor acdt., W. Princeton Dr. / N. 2nd St.

13:25, Welfare check, 830 E. Princeton Dr.

15:14, Follow up invest., 306 Main St.

15:27, Agency asst., 7407 Bar D Ln

15:40, Reck. drvr., W. Princeton Dr. / Tickey Dr.

16:39, Susp. veh., Deberry / Florence

16:45, Susp. veh., Mercer Ln. / Deckard Dr.

16:50, Susp. circ., 801 E. McKinney St.

16:50, Follow up invest., 165 – 19 S. 4th St.

17:00, Motor. asst., W. Princeton Dr. / Quail Ln.

17:49, Fraud report, 1513 Blackburn Way

18:05, Juv. pblm., 1003 Cedar Hollow Dr.

19:58, Follow up invest., 805 E. College St.

20:43, Welfare check, Parkplace Ridge / Parkview Dr.

21:27, Reck. drvr., 329 Cedar Creek Dr.

21:33, Aud. alarm, 208 W. Princeton Dr.

21:40, Aud. alarm, 450 Beauchamp Blvd.

21:52, First resp., 814 Park Place Ridge

22:59, Aud. alarm, 450 Beauchamp Blvd.

23:06, Attempt. suicide, address omitted

23:35, Loose lvst., CR 456 / Avalon Dr.

23:44, Reck. drvr., N. Central Expy. / Bloomdale Rd.

23:44, Susp. veh., 701 W. Princeton Dr.

23:50, Noise dist., 1298 Granite Path

