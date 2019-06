Princeton Police Blotter released

The Collin County Sheriff’s Office has released the Princeton Police Department blotter for June 14 – June 20. Calls for security watches, building checks, school resource officer checks, traffic stops and traffic enforcement areas have been omitted.

June 14

00:43, Aud. alarm, 450 Beauchamp Blvd.

03:37, Reck. drvr., W. Princeton Dr. / Beauchamp Blvd.

04:29, Susp. circ., 308 N. 4th St.

08:08, Threat, 1805 Hot Springs Way

08:51, Susp. circ., 1000 E. Princeton Dr.

09:21, Welfare check, 408 E. Princeton Dr.

09:30, Narc. invest., 1650 W. Princeton Dr.

09:46, Citizen contact, 224 E. College St.

09:50, Aud. alarm, 906 Evergreen St.

12:28, Reck. drvr., E. Princeton Dr. / CR 458

12:33, Reck. drvr., E. University Dr. / FM 1827

12:52, Arrest, 201 – 108 E. Princeton Dr

14:54, Animal cmpl., W. Princeton Dr. / Tickey Dr.

16:03, Follow up invest., 2001 Meadow Park Dr.

17:46, Docu. purposes, 306 Main St.

18:20, Agency asst., 4910 FM 546

19:07, Follow up invest., 300 W. Princeton Dr.

20:46, Phone harass., 1828 Fairbanks Dr.

21:00, Agency asst., W. Princeton Dr. / Tickey Dr.

22:38, Rd. hazard, 803 W. Princeton Dr.

23:57, Arrest, FM 982 / CR 1219

June 15

02:19, Major acdt., FM 545 / CR 575

02:39, Susp. veh., Torrey Ave. / Palmetto Ln.

09:43, Motor. asst., E. Princeton Dr. / Calm Water Cv.

09:52, Aud. alarm, 1222 Lombardy Dr.

10:21, Rd. hazard, E. Hwy. 380 / CR 458

12:39, Susp. person, 701 W. Princeton Dr.

13:24, Minor acdt., W. Princeton Dr. / Cypress Bend Dr.

13:26, Civil pblm., 1225 Roman Dr.

13:58, Reck. drvr., FM 75 / E Monte Carlo Blvd.

14:56, Docu. purposes, 306 Main St.

15:26, Susp. circ., 1011 Platinum Dr.

15:38, Elect. fire, 319 E. College St.

15:41, Follow up invest., 201 – 108 E. Princeton Dr.

16:10, Aud. alarm, 112 W. Princeton Dr.

17:09, Dom. dist., 509 Rustic Meadows

17:53, Aud. alarm, 1509 Meadow Creek Dr.

18:19, Aud. alarm, 1203 Angelina Dr.

20:07, Dist., 300 W. Princeton Dr.

20:18, Citizen contact, 302 – A W. Princeton Dr.

21:07, Citizen contact, 10500 E. Hwy. 380

22:03, Phone harass., 422 N. 2nd St.

23:13, Noise dist., 1213 Meadow Creek Dr.

June 16

01:34, Susp. veh., 610 W. Princeton Dr.

05:09, Follow up invest., 422 N. 2nd St.

09:17, Agency asst., E. University Dr. / PR 5446

09:48, First resp., 1715 Mercer Lane

10:49, Citizen contact, N. 6th St. / McKinney Ave.

10:57, Follow up invest., W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

12:14, Follow up invest., 701 W. Princeton Dr.

12:24, Susp. circ., 701 W. Princeton Dr.

15:10, Civil pblm., 172 Tanglewood Draw

15:49, Reck. drvr., E Hwy. 380 / N. 4th St.

16:00, Reck. drvr., E Hwy. 380 / Cypress Bend Dr.

17:30, Aband. veh.. veh., 1305 Copper St.

21:51, Susp. veh., 10500 E Hwy. 380

June 17

01:00, First resp., 1009 Weiss Ave.

01:29, Agency asst., 5214 E. Hwy. Highway 380

02:07, Susp. veh., 1000 E. Princeton Dr.

03:06, Agency asst., 1806 W. Audie Murphy Pkwy.

06:25, Aud. alarm, 1604 White Mountain Way.

07:36, Traffic asst., E. Princeton Dr. / N. 4th St.

07:49, Aud. alarm, 1010 Mercury Dr.

08:12, Rd. hazard, W. Gantt St. / Longneck Rd.

08:29, First resp., 119 Spurgeon Dr.

08:48, Trash fire, 670 – 700 W. Princeton Dr.

09:24, Rd. hazard, Cypress Bend Dr. / W. Princeton Dr.

10:43, Citizen contact, 1901 Hot Springs Way

11:09, Docu. purposes, 306 Main St.

12:16, Welfare check, 204 Cottonwood Dr.

14:11, Follow up invest., 327 Cedar Creek Dr.

14:22, Hit and run minor acdt., W. Princeton Dr. / N. 2nd St.

14:38, Hit and run minor acdt., Beauchamp / Corporate

15:14, Fraud report, 112 Avalon Dr.

18:06, Agency asst., 1000 E. Princeton Dr.

18:18, Reck. drvr., 5454 E. Hwy. 380

18:38, Susp. circ., 421 E. Hazelwood St.

18:51, Dom. dist., Juniper Dr. / Cypress Bend Dr.

19:09, Tresp., 1003 Cedar Hollow Dr.

19:23, Arrest, Monte Carlo Blvd. / W. Princeton Dr.

20:40, Runaway report, 502 – D E. Hazelwood St.

20:48, Susp. circ., 117 Teakwood Dr.

21:59, Aud. alarm, 408 E. Princeton Dr.

June 18

00:43, Aud. alarm, 590 W. Princeton Dr.

03:29, Motor. asst., 1490 Princeton Oaks Dr.

04:18, Open door, 1402 Englemann Dr.

06:21, Unknown call for ofcr., 914 Town Square

06:39, First resp., 165 – 19 S. 4th St.

07:32, Minor acdt., 1500 Marble St.

09:41, First resp., 830 E. Princeton Dr.

11:11, Citizen contact, 224 E. College St.

11:19, Motor. asst., 224 E. College St.

11:42, Agency asst., 10596 CR 905

14:13, Follow up invest., 123 W. Princeton Dr.

15:11, Suicide threat, address omitted

15:55, Aud. alarm, 3000 Hidden Meadow Ln.

16:05, Robbery, 306 Main St.

16:16, Found prop., E. Princeton Dr. / S. 2nd St.

16:50, Civil pblm., 306 Main St.

17:50, Theft, 312 Magnolia Dr.

19:36, Juv. pblm., Cedar Hollow Dr. / Arbordale Way

20:12, Aud. alarm, 100 W. Princeton Dr.

22:41, Welfare check, 1615 Twin Hills Way

23:40, Parking viol., 1432 Macnab Dr.

June 19

01:38, Susp. person, 700 Cedar Cove Dr.

01:52, First resp., 1409 Meadow Crest Dr.

02:15, Agency asst., 1000 E. Princeton Dr.

02:31, Agency asst., 893 E. Princeton Dr.

06:00, Aud. alarm, 893 E. Princeton Dr.

06:34, Motor. asst., E. Princeton Dr. / Caldwell St.

07:30, Major acdt., W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

08:59, Vandalism , 705 E. College St.

09:04, Aband. veh., E. Princeton Dr. / CR 458

10:05, Motor. asst., E. Princeton Dr. / N. 4th St.

10:26, Agency asst., 5470 E. Hwy. 380

10:42, Parking viol., 830 Silverbell St.

12:01, Reck. drvr., E. University Dr. / S. Bridgefarmer Rd.

12:02, Threat, 1226 Rainier Dr.

15:33, Narc. invest., 301 Rock Ct.

17:33, Follow up invest., 1828 Fairbanks Dr.

18:46, Hit and run minor acdt., 803 W. Princeton Dr.

19:14, Major acdt. acdt., 610 W. Princeton Dr.

19:21, Threat, 1226 Rainier Dr.

19:26, Docu. purposes, 306 Main St.

20:09, Hit and run minor acdt., 301 E. Willow Ln.

20:16, Parking viol., 1721 Park Trails Blvd.

21:51, Agency asst., 2162 FM 982

22:19, Open door, Main / N. 2nd.

22:52, Welfare check, 1330 Tamarack Dr.

22:54, Susp. veh., 701 W. Princeton Dr.

23:12, Severe weather , 4832 E. Hwy. 380

June 20

00:12, Susp. veh., 1402 Marble St.

00:15, First resp., 404 Stone Creek Dr.

01:22, Agency asst., FM 982 / Harvard Dr.

07:03, Aud. alarm, 590 W. Princeton Dr.

07:25, Motor. asst., E. Princeton Dr. / Calm Water Cv.

10:14, Veh. dist., 700 Bois D’arc Ave.

10:45, Motor. asst., 1490 Princeton Oaks Dr.

11:05, Aud. alarm, 1609 Park Trails Blvd.

11:46, Tresp., 208 W. Princeton Dr.

12:04, Civil pblm., 1806 Hot Springs Way

12:44, Susp. circ., 306 Main St.

12:57, Theft, 306 Main St.

13:32, Susp. circ., 303 E. Hazelwood St.

14:38, Susp. veh., Georgetown St. / Cordova Dr.

15:09, First resp., 2029 Meadow View Dr

16:07, Reck. drvr., S. 2nd St. / E. Princeton Dr.

16:19, Citizen contact, 400 N. 2nd St.

16:57, Fire alarm, 810 Rustic Meadows

For more information like this subscribe in print or online.