Princeton Police Blotter released

The Collin County Sheriff’s Office has released the Princeton Police Department blotter for June 21 – June 27. Calls for security watches, building checks, school resource officer checks, traffic stops and traffic enforcement areas have been omitted.

June 21

02:08, Susp. circ., 2110 Meadow View Dr.

06:17, Major acdt., E. Princeton Dr. / S. 2nd St.

06:32, Hit and run minor acdt., W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

07:17:15, Arrest, 1000 E. Princeton Dr.

08:11:18, Special event, 2101 Forest Meadow Dr.

12:53:17, Animal cmpl., 1704 Park Trails Blvd.

14:22:54, Follow up invest., 207 W. College St.

14:43:46, Animal cruelty, 1123 Augustin Dr.

15:23:44, Fraud report, 306 Main St.

15:51:55, Illegal dumping, 306 Main St.

16:40:28, Sex. aslt. of a child, address omitted

16:41:18, Aud. alarm, 117 Teakwood Dr.

17:33:13, 911 abuse, 1500 Coral Ln.

17:56:40, Civil pblm., 204 Cottonwood Dr.

18:16:09, Theft, 800 N. 1st St.

18:36:31, Welfare check, 508 Cherry Dr.

22:56:48,juv. pblm., 491 San Remo Dr.

22:57:59, Susp. circ., 1425 Riviera Dr.

23:03:30, Agency asst., FM 3364 / FM 982

June 22

00:37:38, Agency asst., 511 McKinney St.

00:53:10, Arrest, 837 W. Princeton Dr.

05:13:22, Repo., 828 Parkplace Ridge

05:54:35, Noise dist., 1122 Roman Dr.

06:54:05, Civil pblm., 204 Cottonwood Dr.

07:18:18, Aband. veh., 2013 Meadow View Dr.

07:52:02, Civil pblm., 708 E. McKinney St.

09:03:22, Citizen contact, 105 E. Princeton Dr.

09:18:39, Motor. asst., E. Princeton Dr. / CR 458

10:17:10, Found prop., E. College Ave. / Parkview Dr.

11:25:58, Animal cruelty, 409 Oxford Loop

11:44:36, Welfare check, W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

12:12:43, Citizen contact, 306 Main St.

12:14:13, Docu. purposes, 508 Cherry Dr.

12:28:01, Agency asst., 2415 The Crossings Dr.

12:34:14, Agency asst., 4402 CR 444

14:53:08, Rd. hazard, 5510 E. Hwy. 380

15:01:51, Welfare check, 115 N. 2nd St.

15:12:30, Special event, 2101 Forest Meadow Dr.

15:33:34, Aud. alarm, 2101 Forest Meadow Dr.

15:34:07, Citizen contact, 105 E. Princeton Dr.

15:36:30, Susp. circ., 701 W. Princeton Dr.

16:09:48, Agency asst., 1707 Republic Ct.

18:50:38, Susp. circ., 802 Dalton Dr.

19:19:19, Welfare check, 830 E. Princeton Dr.

21:01:07, Susp. veh., 701 W. Princeton Dr.

21:20:06, Susp. veh., 1800 Hot Springs Way

21:37:22, Rd. hazard, E. Princeton Dr. / CR 559

21:58:43, Motor. asst., 1011 Platinum Dr.

June 23

00:13:43, DWI, Meadow View Dr. / Princeton Meadows Blvd.

00:55:20, Agency asst., 10500 E. Hwy. 380

01:05:06, Open door, Driftwood Cir. / Teakwood Dr.

01:31:11, Agency asst., 11620 CR 737

01:45:22, Noise dist., 803 Wilson Dr.

01:49:19, Noise dist., 1002 Meadow Green Ct.

08:51:51, Agency asst., 4931 CR 957

09:15:41, Citizen contact, Twin Groves Park Rd. / Princeton Dr.

10:40:57, Unknown call for ofcr., 1703 Twin Hills Way

11:16:52, Welfare check, 204 Cottonwood Dr.

13:11:46, Aud. alarm, 1709 Mercer Dr.

14:11:04, Citizen contact, 302 – A W. Princeton Dr.

14:22:32, Parking viol., 121 N. 4th St.

14:34:46, Civil pblm., 2012 Shady Glen Tr.

14:44:20, Rd. hazard, 830 E. Princeton Dr.

16:16:26, Agency asst., 4402 CR 444

16:38:22, Susp. circ., 9300 FM 3286

16:52:02, Arrest, E. Hwy. 380 / Bridgefarmer Rd.

17:07:00, Civil pblm., 306 Main St.

17:55:32, Civil pblm., 2012 Shady Glen Tr.

18:34:17, Agency asst., 10187 CR 745

19:20:25, Dom. dist., 1325 Englemann Dr.

20:12:26, Arrest, E. Hwy. 380 / E. FM 1827

20:29:06, Docu. purposes, 306 Main St.

20:46:02, Civil pblm., 1111 Nickel St.

21:38:14, Motor. asst., E. Hwy. 380 / CR 490

23:35:29, Juv. pblm., 300 Mabel Ave.

June 24

00:17:17, Rd. hazard, E. Princeton Dr. / S. 2nd St.

00:53:11, Civil pblm., 2108 Meadow Park Dr.

08:02:08, Aud. alarm, 491 E. Princeton Dr.

08:40:12, Citizen contact, Napoli Ct. / Monte Carlo Blvd.

08:43:05, First resp., 400 Madrone

09:34:28, Aband. veh., 4004 Hidden Meadow Ct.

09:52:38, Docu. purposes, 123 W. Princeton Dr.

10:35:38, Aud. alarm, 2203 Old Harbor Way

10:36:02, Hit and run minor acdt., 311 E. Princeton Dr.

11:34:33, Online harass., 306 Main St.

12:25:04, Susp. circ., 748 Prairie Creek Dr.

14:26:45, Agency asst., FM 546 / FM 982

14:31:53, Theft, 701 W. Princeton Dr.

14:47:29, Susp. circ., 212 E. Hazelwood St.

14:52:37, Minor acdt., N. 2nd St. / Yorkshire St.

15:15:18, Aud. alarm, 2028 Shady Glen Tr.

16:11:35, Citizen contact, 800 N. 1st St.

16:26:47, Threat, 158 Cottonwood Dr.

16:52:07, Agency asst., E. Princeton Dr. / CR 559

17:02:13, Welfare check, 130 – D W. Princeton Dr.

17:51:15, Agency asst., 4455 CR 446

18:09:30, Arrest, N. 6th St. / Oak St.

18:54:58, Follow up invest., 200 E. Princeton Dr.

19:03:22, Aud. alarm, 1068 Churchill Dr.

22:53:39, Agency asst., 1002 Meadow Side Dr.

23:28:32, Docu. purposes, 200 – 106 Beauchamp Blvd.

June 25

00:47:03, Arrest, FM 982 / CR 1219

06:23:12, Agency asst., 1402 S. Bridgefarmer Rd.

07:59:19, Citizen contact, Venezia Ct. / Monte Carlo Blvd.

09:03:01, Burg., 311 Mabel Ave.

09:28:17, Citizen contact, N. 4th St. / Jefferson Ave.

09:58:27, Silent alarm, 701 W. Princeton Dr.

10:42:28, Traffic asst., E. Princeton Dr. / S. 2nd St.

11:12:35, Welfare check, 204 Cottonwood Dr.

11:55:34, Minor acdt., 302 – A W. Princeton Dr.

12:13:46, Aband. veh., E. Princeton Dr. / Island Way

12:48:09, Citizen contact, 302 – A W. Princeton Dr.

13:19:53, Citizen contact, 306 Main St.

13:38:09, Veh. dist., Teakwood Dr. / Yorkshire St.

15:27:25, Special event, 2101 Forest Meadow Dr.

15:40:02, Docu. purposes, 306 Main St.

16:16:18, Open door, 1234 Angelina Dr.

16:31:26, Animal bite, 513 E. College St.

17:02:37, Unknown call for ofcr., 910 Park Place Ridge

17:59:27, Motor. asst., 803 W. Princeton Dr.

19:12:54, Reck. drvr., W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

21:50:32, Susp. person, 1304 E. College St.

22:35:21, Repo, 954 Collin Cir.

23:19:55, Repo, 320 Rock Ct.

June 26

01:31:05, Mental, 1018 Churchill Dr.

03:33:45, Agency asst., 8907 CR 392

03:38:45, Agency asst., 2915 CR 447

06:44:56, Susp. circ., 912 Park Place Ridge

07:04:21, Unattended death, 709 Cedar Cove Dr.

07:09:04, Major acdt., Florence Dr. / Park Trails Blvd.

07:16:50, Major acdt., W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

09:22:59, Susp. circ., 1121 Augustin Dr.

10:29:33, Aud. alarm, 1417 Riviera Dr.

10:33:19, Rd. hazard, E. Princeton Dr. / S. 2nd St.

10:38:46, Minor acdt., E. Princeton Dr. / N. 4th St.

11:18:16, Welfare check, 127 Cottonwood Dr.

13:03:49, Susp. circ., 903 Amber St.

14:01:35, Civil pblm., 1009 Weiss Ave.

14:45:20, Agency asst., 3750 FM 982

17:23:42, Animal cmpl., McKinney Ave. / 7th St.

20:49:45, Aud. alarm, 1204 Juniper Dr.

20:56:04, Motor. asst., Monte Carlo Blvd. / Florence Dr.

21:03:28, Agency asst., 409 – 6 S. Hwy. 78

21:35:35, Rd. hazard, E. Princeton Dr. / CR 458

21:52:12, Reck. drvr., E. Hwy. 380 / Calm Water Cv.

21:54:50, Noise dist., 1202 Pine Forest Dr.

22:12:15, Susp. veh., 1650 W. Princeton Dr.

22:18:46, Susp. veh., 1490 Princeton Oaks Dr.

22:49:54, Agency asst., E. Princeton Dr. / Twin Groves Park Rd.

22:55:11, Agency asst., N. 1st St. / E. Gantt St.

23:08:18, Susp. circ., 308 N. 4th St.

23:32:08, Arrest, 30 CR 492

June 27

00:00:39, Motor. asst., E. Princeton Dr. / CR 490

00:08:11, Docu. purposes, 133 S. 4th St.

02:45:09, Susp. veh., 10500 E. Hwy. 380

02:59:45, Agency asst., 724 W. Princeton Dr.

03:06:51, juv. pblm., 1003 Cedar Hollow Dr.

07:55:40, Agency asst., FM 1377 / CR 458

08:00:32, Reck. drvr., N. 4th St. / E. Princeton Dr.

08:37:10, Major acdt., E. Princeton Dr. / CR 458

10:44:03, Aud. alarm, 708 Rustic Meadows

12:49:56, Citizen contact, E. Princeton Dr. / Yorkshire St.

12:58:24, Docu. purposes, 306 Main St.

12:59:22, 911 hangup, 1417 Riviera Dr.

13:25:22, Minor acdt., 302 – A W. Princeton Dr.

13:40:25, juv. pblm., 101 Driftwood Cir.

14:06:10, Motor. asst., E. Monte Carlo Blvd. / 6th St.

15:36:52, Motor. asst., Island Way /Princeton Dr.

16:24:01, Citizen contact, E. Princeton Dr ./ CR 490

16:35:09, Repo., 2020 Florence Dr.

17:31:26, Minor acdt., 837 W. Princeton Dr.

17:44:19, Minor acdt., W. Princeton Dr. / Meadow Tr.

17:47:28, Reck. drvr., W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

18:15:26, Arrest, W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

20:24:10, Rd. hazard, E. Princeton Dr. / CR 458

21:57:35, Agency asst., 2289 CR 407

22:04:20, Agency asst., 1504 Macnab Dr.

22:50:56, Agency asst., 10897 CR 905

23:07:35, Susp. veh., 1000 E. Princeton Dr.

23:56:26, Open door, 301 5th St.

From Staff Reports • [email protected]

