Princeton Police Blotter released

The Collin County Sheriff’s Office has released the Princeton Police Department blotter for July 5 – 11. Calls for security watches, building checks, school resource officer checks, traffic stops and traffic enforcement areas have been omitted.

July 5

01:20, Suicide threat, address omitted

03:13, Shoplifting, 701 W. Princeton Dr.

10:50, Hit and run minor acdt., W. Princeton Dr. / Beauchamp Blvd.

12:34, Docu. purposes, 1101 N. 6th St.

13:42, Citizen contact, 1211 Sage Dr.

14:17, Citizen contact, 302 – A W. Princeton Dr.

15:21, Citizen contact, 500 W. College St.

15:24, Citizen contact, 306 Main St.

16:54, Susp. circ., 302 – B W. Princeton Dr.

18:04, Agency asst., E. University Dr. / FM 1827

18:24, Susp. circ., 306 Main St.

19:43, DWI, 1705 W. Audie Murphy Pkwy.

20:10, Citizen contact, 491 E. Princeton Dr.

20:24, Fireworks cmpl., 1706 Pilot Point Way

21:03, Motor. asst., E. Princeton Dr. / CR 490

21:29, Fireworks cmpl., 1304 Riviera Dr.

21:47, Susp. circ., 513 E. Willow Ln.

22:00, Fireworks cmpl., 1203 Angelina Dr.

22:08, Agency asst., 7777 FM 546

22:45, Animal cmpl., 803 W. Princeton Dr.

22:56, Susp. circ., 308 N. 4th St.

23:27, Susp. veh., 500 W. College St.

23:55, Fireworks cmpl., 500 E. Hazelwood St.

July 6

00:12, Susp. circ., 803 Wilson Dr.

01:58, Susp. veh., 670 – 700 W. Princeton Dr.

02:44, Rd. hazard, Fifth St. / McKinney Ave.

02:46, Susp. veh., 1019 N. 6th St.

03:27, Arrest, Monte Carlo Blvd. / Riverstone Trl.

08:10, Agency asst., 10822 Miller St.

09:01, Aud. alarm, 123 W. Princeton Dr.

09:27, Rd. hazard, FM 982 / CR 1219

10:54, Agency asst., FM 982 / CR 444

11:13, Animal cruelty, 701 W. Princeton Dr.

11:35, Dom. dist., 1223 Juniper Dr.

12:45, Citizen contact, 105 E. Princeton Dr.

13:11, Susp. person, Arizona Dr. / Lavaca Dr.

13:35, Follow up invest., E. Princeton Dr. / Island Way

14:47, Citizen contact, W. Princeton Dr. / Princeton Meadows Blvd.

15:00, Agency asst., 601 Simpson Rd.

15:17, Dom. dist., 520 – 2 S. 2nd St.

15:47, Reck. drvr., 5454 E. Hwy. 380

15:51, Open door, 1718 Park Trails Blvd.

16:47, Hit and run minor acdt., 1203 Onyx Ln.

18:54, Motor. asst., E. Princeton Dr. / CR 458

19:52, Traffic asst., 1202 Aquamarine St.

21:07, Fireworks cmpl., 1114 Mercury Dr.

21:23, Aud. alarm, 1811 Fairbanks Dr.

21:51, Fireworks cmpl., N. 2nd St. / Dogwood Ave.

22:41, Reck. drvr., W. Princeton Dr. / Beauchamp Blvd.

23:00, Susp. veh., 2205 W. White St.

July 7

00:57, Susp. circ., 105 E. Princeton Dr.

02:56, Arrest, Monte Carlo Blvd. / Riverstone Trl.

03:20, Susp. veh., 1406 N. 6th St.

03:20, Juv. pblm., 1304 E. College St.

09:04, Arrest, E. Princeton Dr. / Yorkshire St.

09:27, Arrest, 412 Oak St.

12:06, Citizen contact, 306 Main St.

13:24, Major acdt., W. Princeton Dr. / Waterview Dr.

13:54, Found prop., 208 W. Princeton Dr.

14:01, Dist., 105 E. Princeton Dr.

14:02, Welfare check, 830 E. Princeton Dr.

15:56, Follow up invest., W. Princeton Dr. / Waterview Dr.

16:33, Agency asst., E. University Dr. / FM 1827

18:06, Rd. hazard, Longneck Rd. / W. Willow Ln.

18:28, Parking viol., 1227 Bellevue Dr.

19:18, Aud. alarm, 1607 Twin Hills Way

20:15, Dist., 200 E. Princeton Dr.

July 8

01:41, Susp. person, 835 Park Place Ridge

01:55, Arrest, N. 2nd St. / Yorkshire St.

03:33, Noise dist., 212 Timber Dr.

07:37, Susp. veh., 623 McKinney Ave.

08:36, Rd. hazard, E. Princeton Dr. / S. 2nd St.

08:51, Rd. hazard, W. Princeton Dr. / Tickey Dr.

10:10, Warr. serv., 300 – 16 W. Princeton Dr.

10:20, Threat, 610 Jefferson Ave.

12:28, Arrest, 2452 FM 3364

12:54, Runaway report, 512 Oak St.

13:28, Road rage, 701 W. Princeton Dr.

14:44, Arrest, E. Princeton Dr. / Yorkshire St.

15:00, Welfare check, E. Hwy. 380 / Cypress Bend Dr.

15:10, Aud. alarm, 238 Silverleaf Dr.

15:41, Road rage, 1004 Riverstone Trl.

16:35, Aud. alarm, 601 Meadow Wood Ln.

17:07, Docu. purposes, 512 Oak St.

17:35, Agency asst., 5470 E. Hwy. 380

17:38, Agency asst., 100 Island Way

18:23, Threat, 404 McKinney Ave.

18:39, Docu. purposes, 133 – 7 S. 4th St.

19:04, Civil pblm., 133 – 7 S. 4th St.

19:10, Down powerline, 1304 Copper St.

20:55, Theft, 201 Jefferson Ave.

21:18, Cust. dist., 200 – 101 Beauchamp Blvd.

21:54, Aud. alarm, 691 – 105 E. Princeton Dr.

22:50, Susp. circ., 308 N. 4th St.

July 9

00:59, Loose lvst., CR 458 / E. College Ave.

01:45, Arrest, E. Hwy. 380 / S. Bridgefarmer Rd.

03:43, Agency asst., E. Hwy. 380 / CR 403

06:09, Veh. burg., 230 5th St.

11:40, Road rage, N. 2nd St. / W. Princeton Dr.

12:19, Rd. hazard, 2644 E. Princeton Dr.

13:10, Citizen contact, S. 2nd St. / CR 400

13:22, Follow up invest., 512 Oak St.

14:52, Reck. drvr., E. University Dr. / Monte Carlo Blvd.

15:03, Warr. serv., 1207 Pine Forest Dr.

16:19, Susp. circ., 409 N. 2nd St.

17:30, Panic alarm, 1224 Roman Dr.

18:25, Theft, 300 – 15b W. Princeton Dr.

18:41, Aband. veh., 1210 Augustin Dr.

18:43, Follow up invest., 812 N. 4th St.

19:10, Susp. veh., Monte Carlo Blvd. / Longneck Rd.

20:25, Reck. drvr., FM 982 / CR 392

21:43, Rd. hazard, E. Princeton Dr. / CR 458

22:19, Motor. asst., FM 75 / CR 408

22:26, Susp. person, Quartz Trl. / Riverstone Trl.

22:40, Agency asst., FM 982 / CR 451

23:17, Agency asst., 303 W. Princeton Dr.

23:43, Agency asst., S. Hwy. 78 / CR 607

July 10

05:50, Susp. circ., 319 N. 3rd St.

09:28, Minor acdt., 803 W Princeton Dr

10:06, Broadcase info., 1650 W. Princeton Dr.

12:21, Welfare check, 1225 Roman Dr.

12:58, Citizen contact, 306 Main St.

13:22, First resp., 318 Rock Ct.

13:34, Arrest, 306 Main St.

14:24, Dom. dist., 608 Cove Ct.

15:58, First resp., 2134 Meadow Park Dr.

17:02, Dom. dist., 300 – 15b W. Princeton Dr.

17:16, Rd. hazard, E. Princeton Dr. / CR 559

18:16, Docu. purposes, 133 W. Princeton Dr.

18:44, Reck. drvr., E. Hwy. 380 / CR 492

18:55, Follow up invest., 223 Teakwood Dr.

19:39, Fleet minor, 5266 E. Hwy. 380

19:41, Citizen contact, 224 E. College St.

19:54, Aband. veh., FM 75 / E. Monte Carlo Blvd.

20:22, Docu. purposes, 306 Main St.

20:23, Susp. veh., 830 Park Place Ridge

20:59, Motor. asst., 201 E. Audie Murphy Pkwy.

21:04, Aud. alarm, 670 – 200 W. Princeton Dr

22:04, Agency asst., 701 W. Princeton Dr.

23:45, Susp. veh., 2452 FM 3364

July 11

00:02, Agency asst., 412 McKinney St.

01:19, Susp. veh., 450 Beauchamp Blvd.

02:35, Citizen contact, Meadow Creek Dr. / Bent Grass Dr.

08:40, Motor. asst., W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

11:15, Welfare check, 2020 Meadow View Dr.

12:51, Citizen contact, Princeton Meadow Blvd./ Meadow Green Ct.

13:41, Arrest, 204 E. Princeton Dr.

13:51, ID theft, 306 Main St

13:51, Susp. person, Copper St. / Platinum Dr.

14:40, Follow up invest., 306 Main St.

15:30, Minor acdt., 123 W. Princeton Dr.

16:36, Docu. purposes, 306 Main St.

17:19, Juv. pblm., 1007 Forest Meadow Ct.

18:54, Citizen contact, N. 2nd St. / E. College Ave.

19:36, Susp. veh., 1306 N. 6th St.

20:17, Agency asst., E. Princeton Dr. / Twin Groves Park Rd.

20:24, Citizen contact, Sapphire Dr. / Emerald Dr.

21:10, Noise dist., 500 – 121 E. Hazelwood St.

21:51, Aud. alarm, 1604 White Mountain Way

22:12, Minor acdt., 701 W. Princeton Dr.

22:32, Susp. veh., 1650 W. Princeton Dr.

22:39, Hit and run minor acdt., 1809 Fairbanks Dr.

22:59, Citizen contact, 103 W. Princeton Dr.

23:32, Susp. person, E. Monte Carlo Blvd. / FM 75

