Princeton Police Blotter released

The Collin County Sheriff's Office has released the Princeton Police Department blotter for July 19 – July 25.

July 19

00:02, Suicide threat, address omitted

00:42, Aud. alarm, 103 W. Princeton Dr.

01:27, Agency asst., E. University Dr. / S. Bridgefarmer Rd.

04:38, Susp. veh., 893 E. Princeton Dr.

07:26, Arrest, E. Princeton Dr. / Simpson Rd.

09:59, Regist. sex ofdr., 306 Main St.

10:08, Docu. purposes, 306 Main St.

10:15, Welfare check, 404 McKinney Ave.

10:49, Arrest, Monte Carlo Blvd. / Napoli Ct.

11:15, Susp. person, 701 W. Princeton Dr.

11:24, Agency asst., E. Hwy. 380 / Cypress Bend Dr.

12:50, First resp., 2118 Burke Drive

16:00, Citizen contact, 505 E. Monte Carlo Blvd.

16:34, Follow up invest., 306 Main St.

19:07, Susp. veh., 1702 Pilot Point Way

19:37, Citizen contact, 4832 E. Hwy. 380

19:56, Docu. purposes, 506 – B E. Hazelwood St.

20:19, Tresp., 807 12th St.

20:23, Tresp., Evergreen / Lacebark Dr.

20:33, Cust. dist., 105 E. Princeton Dr.

22:13, Minor acdt., W. Princeton Dr. / Princeton Oaks Dr.

22:53, Prowler, 1704 Park Trails Blvd.

23:27, Agency asst., 670 – 700 W. Princeton Dr.

July 20

00:40, Citizen contact, Monte Carlo Blvd. / Longneck Rd.

04:06, Susp. veh., 224 E. College St.

06:22, Susp. veh., E. Princeton Dr. / CR 559

07:53, Rd. hazard, Monte Carlo Blvd. / Flint Way

09:38, Welfare check, W. Princeton Dr. / N. 2nd St.

09:57, Rd. hazard, S. 2nd St. / E. Princeton Dr.

11:13, Assault just occurred, 721 Prairie Creek Dr.

11:14, Susp. person, 700 Bois D’arc Ave.

11:44, Fraud report, 2105 Meadow View Dr.

13:03, Broadcast info, W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

14:47, Follow up invest., 721 Prairie Creek Dr.

15:02, Agency asst., 9230 Highridge Rd.

16:00, First resp., 827 E. College St.

16:48, Docu. purposes, 306 Main St.

17:06, Civil pblm., 505 Rustic Meadows

18:09, Arrest, 722 Parkplace Ridge

19:31, Agency asst., 1490 Princeton Oaks Dr.

19:49, Harass, 520 S. 2nd St.

19:54, Reck. drvr., E. University Dr. / FM 1827

20:37, Welfare check, 328 Lavaca Dr.

22:53, Noise dist., 1000 E. Princeton Dr.

23:34, Aband. veh., Monte Carlo Blvd. / Longneck Rd.

July 21

00:15, Noise dist., 1820 Fairweather Dr.

01:40, Rd. hazard, N. 2nd St. / Jefferson Ave.

02:06, Susp. veh., 300 – 16 W. Princeton Dr.

03:09, Threat, 1125 N. 6th St.

04:16, Agency asst., 306 Main St.

12:31, Reck. drvr., E. Princeton Dr. / N. 4th St.

12:54, Welfare check, Riverstone Trl.

13:16, Cust. dist., 691 E. Princeton Dr.

13:24, Docu. purposes, 1115 Bellevue Dr.

13:57, Citizen contact, 701 E. Princeton Dr.

14:24, Found child, Riverstone Trail

14:35, Aud. alarm, 2104 Meadow View Dr.

14:55, Motor. asst., W. Princeton Dr. / Cypress Bend Dr.

15:35, Rd. hazard, Monte Carlo Blvd. / Riviera Dr.

16:06, Aband. veh., 1311 Corkwood Dr.

16:14, Theft, 701 W. Princeton Dr.

17:08, Arrest, 2196 CR 463

17:33, Veh. burg., 1104 Meadow Side Dr.

19:19, Motor. asst., FM 982 / CR 452

19:38, Reck. drvr., W. Princeton Dr. / N. 2nd St.

19:39, Rd. hazard, Monte Carlo Blvd. / Venezia Ct.

20:31, Susp. circ., 143 S. 2nd St.

21:27, Susp. veh., 913 Quartz Trl.

21:45, Agency asst., 1626 Blackburn Way

23:03, Harass., 136 Meadow Crest Dr.

23:43, Susp. person, Hickory / Evergreen

July 22

00:14, Agency asst., 1000 E. Princeton Dr.

00:38, Harass. report, 105 E. Princeton Dr.

02:09, Aband. veh., 1006 N. 6th St.

08:29, Tresp., 2452 FM 3364

09:23, Susp. person, 100 E. Princeton Dr.

09:25, Citizen contact, 2452 FM 3364

09:55, Motor. asst., N. 2nd St. / W. Princeton Dr.

10:59, Follow up invest., 2196 CR 463

13:04, Locked veh., 701 W. Princeton Dr.

13:15, Welfare check, 119 N. 2nd St.

13:46, Agency asst., FM 982 / CR 1109

14:24, Rd. hazard, W. Princeton Dr. / McGee St.

14:33, Animal cmpl., 313 Magnolia Dr.

16:12, Unknown call for ofcr., 704 N. 4th St.

18:04, Agency asst., 2201 CR 564

18:23, Reck. drvr., E. Princeton Dr. / CR 458

18:47, Theft, 701 W. Princeton Dr.

21:04, Susp. person, Kim Loan Dr. / Kenai St.

22:49, Open door, 1603 Sorghum Dr.

July 23

00:09, Arrest, 105 E. Princeton Dr.

01:53, Open door, 216 E. Hazelwood St.

02:16, Found prop., 300 – 15b W. Princeton Dr.

03:25, Aud. alarm, 705 E. Princeton Dr.

06:28, Agency asst., 4365 FM 75

07:12, Rd. hazard, E. Princeton Dr. / N. 4th St.

07:16, Citizen contact, 300 – 16 W. Princeton Dr.

09:45, Agency asst., 4169 E. University Dr.

10:06, Welfare check, W. Princeton Dr. / Monte Carlo Blvd.

14:10, Dist., 601 N. 4th St.

17:03, Hit and run major acdt., Yorkshire St. / E. Princeton Dr.

18:01, Welfare check, 121 W. Willow Ln.

18:04, Burg., 1610 Blackburn Way

19:00, Veh. fire, 122 S. FM 1138

20:16, Susp. circ., 701 W. Princeton Dr.

20:46, Noise dist., 143 Meadow Crest Dr.

21:00, Aband. veh., 2045 Meadow View Dr.

21:20, Citizen contact, 701 W. Princeton Dr.

July 24

02:19, Citizen contact, 701 W. Princeton Dr.

02:29, Aud. alarm, 705 E. Princeton Dr.

07:27, Animal cmpl., W. Willow Ln. / FM 75

09:10, Agency asst., E. University Dr. / CR 337

09:14, Susp. person, 2065 Meadow Park Dr.

11:12, Hit and run minor acdt., 5510 E. Hwy. 380

11:57, Animal cruelty, 701 W. Princeton Dr.

12:30, Welfare check, 1406 Pampa Grass Dr.

13:04, Minor acdt., W. Princeton Dr. / Princeton Oaks Dr.

13:54, Loose lvst., FM 75 / E Monte Carlo Blvd.

14:43, Civil pblm., 803 E. College St.

15:19, Aud. alarm, 415 Red Buoy Cv.

15:30, Tresp., 720 Park Place Ridge

15:37, Fraud, 101 Jefferson Ave.

16:12, Agency asst., 6594 E. FM 1827

16:48, Veh. dist., Shady Meadow Ln. / Meadow View Dr.

17:33, Follow up invest., 306 Main St.

17:41, Juvenile pblm., 1062 Churchill Dr.

17:44, Follow up invest., 306 Main St.

17:55, Motor. asst., Beauchamp / Monte Carlo

18:20, Susp. person, 408 E. Princeton Dr.

19:22, Susp. veh., 901 E. Princeton Dr.

20:08, Citizen contact, 4365 FM 75

20:18, Susp. circ., 1211 Pine Forest Dr.

20:33, Juv. pblm, 1400 Princeton Meadows Blvd.

20:58, Susp. circ., CR 400 / FM 982

21:09, Motor. asst., 105 E. Princeton Dr.

22:35, Rd. hazard, E. Princeton Dr. / S. 2nd St

22:54, Susp. veh., 10500 E. Hwy. 380

23:20, Citizen contact, 700 Bois D’Arc Ave.

23:29, Citizen contact, 3750 FM 982

23:41, Susp. veh., 30 CR 492

23:45, Susp. circ., 212 Lavaca Dr.

23:50, Agency asst., FM 1827 / FM 75

July 25

01:28, Agency asst., E. Princeton Dr. / CR 458

01:35, Arrest, W. Princeton Dr. / Beauchamp Blvd.

04:10, Agency asst., W. Audie Murphy Pkwy. / CR 610

07:30, Veh. burg., 229 W. Gantt St.

08:19, Citizen contact, Forest Grove South / Meadow Crest Dr.

08:53, Aband. veh., S. 2nd St. / E. Princeton Dr.

10:07, Citizen contact, 818 W. Princeton Dr.

11:32, Minor acdt., 701 W. Princeton Dr.

12:15, Theft just occurred, 1904 Pilot Point Way

13:35, Motor. asst., Yorkshire St. / Jefferson Ave.

14:36, Agency asst., E. University Dr. / CR 404

15:18, 911 hangup, 311 E. Princeton Dr.

15:39, Dist., 704 E. College St.

17:14, Open door, 310 Jefferson Ave.

17:46, Agency asst., 311 E. Princeton Dr.

17:47, Civil pblm.s, 1210 Augustin Dr.

18:06, Dist., 704 E. College St.

18:07, Docu. purposes, 2745 FM 1377

18:46, Theft, 701 W. Princeton Dr.

19:08, Citizen contact, 400 E. Hwy. 380

19:29, Penal code viol., 413 Jefferson Ave.

19:48, Hit and run minor acdt., 105 E .Princeton Dr.

19:50, Civil pblm., 1210 Augustin Dr.

20:09, Citizen contact, E. Princeton Dr. / Yorkshire St.

20:38, Motor. asst., E. Princeton Dr. / CR 490

21:12, Susp. circ., 1906 Hot Springs Way

22:41, Susp. circ., 1024 Churchill Dr.

23:06, Susp. veh., 500 W. College St.

23:10, Fight, 701 W. Princeton Dr.

23:27, Noise dist., 1320 Soap Tree Dr.

